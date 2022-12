Koen Casteels Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agent up-down up-down Bundesliga-Torwart Wolfsburgs Torwart Casteels will weiter für Belgien spielen Von dpa | 16.12.2022, 15:42 Uhr

Trotz der enttäuschend verlaufenden Fußball-WM in Katar mit dem überraschenden Aus bereits in der Vorrunde denkt Wolfsburgs Torwart Koen Casteels nicht an einen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft.