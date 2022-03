Fußball FOTO: Friso Gentsch Frauenfußball Wolfsburgs Fußball-Frauen mit souveränem Sieg in Frankfurt Von dpa | 26.03.2022, 15:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben im Titel-Fernduell mit Bayern München vorgelegt und ihre Spitzenposition in der Bundesliga zementiert. Der DFB-Pokalsieger kam am Samstag im Topspiel des 18. Spieltages beim Tabellenvierten Eintracht Frankfurt zu einem souveränen 4:1 (4:0)-Sieg und baute den Vorsprung vor dem Titelverteidiger aus München zumindest über Nacht auf vier Punkte aus. Die Bayern-Frauen können den Rückstand mit einem Erfolg am Sonntag gegen die SGS Essen wieder auf einen Zähler verkürzen.