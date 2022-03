WFC Arsenal - VfL Wolfsburg FOTO: David Klein Champions League Wolfsburger Fußball-Frauen verpassen Sieg bei Arsenal knapp Von dpa | 23.03.2022, 23:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben einen Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League knapp verpasst. Der Bundesliga-Tabellenführer kam am Mittwochabend beim englischen Spitzenreiter FC Arsenal nur zu einem 1:1 (1:0), verschaffte sich damit aber eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Die zweite Partie findet am 31. März in der Wolfsburger Volkswagen Arena statt. Nachdem Tabea Waßmuth den VfL vor 5018 Zuschauern im Emirates Stadium in der 19. Minute in Führung gebracht hatte, gelang Lotte Wubben-Moy kurz vor Schluss der verdiente Ausgleich für die Gastgeberinnen (89.).