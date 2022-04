Könnten vor großer Kulisse in Barcelona jubeln: Die Frauen des VfL Wolfsburg. (Archivfoto) FOTO: imago images/Darius Simka UEFA Europa League Wolfsburg vor großer Kulisse: 50.000 Karten verkauft Von dpa | 05.04.2022, 13:15 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Fußballerinen vom VfL Wolfsburg können sich für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona auf viele Zuschauer einstellen. 50.000 Karten, die der spanische Titelverteidiger am Montag für die Partie in den Verkauf gab, waren gleich am ersten Tag vergriffen, teilte der Club auf seiner Webseite mit.