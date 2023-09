Fußball Wolf über Watzke-Kritik an Nachwuchsreform: War kein Angriff Von dpa | 27.09.2023, 12:37 Uhr | Update vor 21 Min. Hannes Wolf Foto: Jürgen Kessler/dpa up-down up-down

DFB-Direktor Hannes Wolf hat die Kritik von DFL-Boss und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke an der Nachwuchsreform beim Deutschen Fußball-Bund als positiv bewertet. „Ich sehe das nicht so eng. Es war kein Angriff auf die Reform, sondern vielmehr ein Riesengewinn, denn er hat die Debatte damit weiter geöffnet“, sagte Wolf in Frankfurt am Main.