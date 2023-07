Martina Voss-Tecklenburg Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Fußball WM-Kader der DFB-Frauen wird am Samstag bekannt gegeben Von dpa | 06.07.2023, 16:19 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Samstag den deutschen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaften bekannt geben. Am Vormittag werde sie Einzelgespräche mit Spielerinnen führen, sagte die 55-Jährige bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach.