Auslosung FOTO: Christian Charisius Katar 2022 WM-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Ecuador Von dpa | 01.04.2022, 19:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Gastgeber Katar trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-WM am 21. November in al-Chaur auf Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitag in Doha.