FIFA WM der Frauen 2023: Gruppenauslosung am 22. Oktober Von dpa | 14.05.2022, 00:17 Uhr

Die Vorrundengruppen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland werden am 22. Oktober in Auckland ausgelost, teilte der Weltverband FIFA mit.