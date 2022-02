Ole Werner FOTO: Danny Gohlke Fussball Werner über Walter: „Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten“ Von dpa | 25.02.2022, 15:08 Uhr | Update vor 31 Min.

Werder Bremens Trainer Ole Werner erinnert sich vor dem Nordderby beim Hamburger SV gern an die Zusammenarbeit mit dem HSV-Coach Tim Walter bei Holstein Kiel. In der Saison 2018/19 trainierte Walter das Profiteam und Werner die U23-Mannschaft der Kieler. „Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich habe mich mit ihm immer gut verstanden“, sagte der Werder-Trainer am Freitag bei seiner Pressekonferenz zu dem großen Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).