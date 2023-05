Niclas Füllkrug Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Bundesliga Werders Füllkrug fit für Kampf um Torjägerkanone Von dpa | 25.05.2023, 14:40 Uhr

Über keinen Spieler wurde bei Werder Bremen in dieser Saison so viel geredet wie über Niclas Füllkrug. Das ist auch vor dem letzten Spieltag so. Denn es geht für den Stürmer noch um etwas.