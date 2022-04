Marvin Ducksch FOTO: Marijan Murat 2. Bundesliga Werder wieder mit Ducksch und Bittencourt Von dpa | 01.04.2022, 15:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Werder Bremen kann im Heimspiel gegen den SV Sandhausen wieder mit Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt planen. Das Duo, das zuletzt wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte, steht Trainer Ole Werner in der Zweitliga-Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zur Verfügung. „Marvin und Leo geht es soweit gut, sie haben die Krankheit ordentlich überstanden“, sagte Werner am Freitag. Allerdings hätten beide auch ein paar Tage pausieren müssen. „Insofern ist die Frage, wie lange wir wen auf den Platz bringen, aber beide kommen für einen längeren Einsatz infrage.“