Fußball 2. Bundesliga 2021/2022 FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga Werder-Trainer Werner: Arbeiten hier ähnlich wie in Kiel Von dpa | 28.03.2022, 12:28 Uhr | Update vor 33 Min.

Fußballtrainer Ole Werner sieht in seiner Arbeitsweise beim Zweitligisten Werder Bremen eine Fortsetzung seines Wirkens beim Ex-Verein Holstein Kiel. „Wir arbeiten hier ähnlich, wie wir es in Kiel getan haben. Wir stehen für eine gewisse Art, mit Menschen umzugehen, für die wir Verantwortung haben, und für eine gewisse Art von Fußball. In dieser Art und Weise können wir Dinge gut und erfolgreich machen“, sagte Werner den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (Montag). „Ich kann jetzt hier nicht was völlig anderes machen, denn ich kann nicht jede Art von Fußball glaubhaft und gut vermitteln.“