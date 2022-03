Marvin Ducksch FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Werder setzt auf Ducksch-Rückkehr: Toprak „gut im Fahrplan“ Von dpa | 29.03.2022, 12:52 Uhr | Update vor 43 Min.

Aufstiegsfavorit Werder Bremen rechnet beim nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen mit der Rückkehr seines zuletzt corona-infizierten Torjägers Marvin Ducksch. „Er ist freigetestet, wir werden ihn in dieser Woche wieder eingliedern. Für wie viele Minuten es reichen wird, kann ich noch nicht sagen. Aber die Woche ist lang, wir sind da optimistisch“, sagte Trainer Ole Werner am Dienstag in einer digitalen Medienrunde.