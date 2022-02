Torjubel FOTO: Daniel Löb 2. Liga 23. Spieltag Nur Remis: Bremen und HSV patzen im Aufstiegskampf Von dpa | 19.02.2022, 15:49 Uhr | Update vor 2 Std.

Werder Bremen und der Hamburger SV können ihre Siegesserien am 23. Zweitliga-Spieltag nicht ausbauen. Zwar führen die Nordrivalen die Tabelle vorerst an, doch Verfolger können am Sonntag vorbeiziehen.