Wout Weghorst Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Fußball-EM Weghorst droht bei Oranje die Bank Von dpa | 08.12.2022, 16:47 Uhr

Ohne große Mühe sind die Niederlande ins EM-Achtelfinale gestürmt. Gegen wen es am Sonntag in Budapest geht, steht noch nicht fest. Bis dahin wird eine Frage die Diskussion in den Niederlanden bestimmen.