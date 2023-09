Angesichts der zuletzt hohen Temperaturen hat sich Wolfsburgs Trainer Niko Kovac für spätere Anstoßzeiten in den Sommermonaten ausgesprochen.



„Wir sind ja alle im Klimawandel“, sagte der VfL-Coach. „Ich würde mir schon wünschen, dass man im August und im September etwas später spielt. Weil es einfach sehr warm ist und die Qualität darunter leidet“, sagte Kovac.



Verlegung der Anstoßzeiten

Von den Spielern würden trotz hoher Ozonwerte und großer Hitze Topleistungen erwartet. „Dabei ist es sehr viel schwieriger um 15.30 Uhr zu spielen als um 18.00 Uhr oder 20.00 Uhr. In anderen Ligen, vor allem im Süden, wird vermehrt am Abend gespielt. Weil es für die Spieler einfacher ist“, sagte Kovac (51). „Und für die Zuschauer auch.“ Ab Oktober sei 15.30 Uhr als Anstoßzeit perfekt.



Die Wolfsburger empfangen in der Fußball-Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) Union Berlin. Die Niedersachsen sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet.