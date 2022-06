Jamal Musiala (Mitte) und Jonas Hofmann (2. von links) beim Länderspiel gegen England. FOTO: imago images/Jan Huebner Hofmann, Musiala, Raum, Schlotterbeck Was ist von den neuen Gesichtern der DFB-Elf zu erwarten? Von Susanne Fetter | 08.06.2022, 18:24 Uhr

Beim Länderspiel gegen England am Dienstagabend hat sich wieder einmal gezeigt: In der DFB-Elf gibt es neben festen Größen auch einige neue Gesichter, die zukünftig eine tragende Rolle spielen könnten. Was ist von den jungen Talenten zu erwarten?