Er hat eine besondere kognitive Begabung, ordnet sein Handeln streng dem Wohl der Umwelt unter, sammelt Spenden für Kinder in den ärmsten Ländern der Welt. Er hat ein Faible für Albert Einstein und – für Fußball. Das ist Jason.

Er hasst Zufälle und Überraschungen. Er mag keine Nähe. Er tut sich schwer mit sozialen Kontakten. Und er liebt, nein, braucht Regeln. Viele Regeln. Sie erleichtern ihm den Alltag. Ein Regelbruch führt zur Eskalation, was für die Menschen in seiner Umgebung sehr belastend sein kann. Auch das ist Jason.

Asberger-Autist auf Stadiontour

Jason von Juterczenka (18) ist Asperger-Autist. Die Geschichte des damals Zehnjährigen aus Kassel, der auf der Suche nach seinem Lieblingsfußballverein gemeinsam mit seinem Vater Mirco alle Erst-, Zweit- und Drittliga-Stadien Deutschlands besucht hat, wurde spätestens dann landesweit bekannt, als der Vater die oft lustigen und aufregenden, aber auch anstrengenden und manchmal peinlichen Erlebnisse in einem ersten Buch mit dem Titel „Wir Wochenendrebellen“ im Jahr 2017 veröffentlichte.

Die Erlöse der sich anschließenden Lesereisen wurden auf Jasons Wunsch hin der Stiftung des früheren Dortmunder Abwehrrecken Neven Subotic zugeführt. Er unterstützt die Stiftung bis heute. Filmregisseur Marc Rothemund und Drehbuchautor Richard Kropf ist es nun eindrucksvoll gelungen, diese besondere Vater-Sohn-Beziehung als feinsinnige Komödie auf die Leinwand zu projizieren.

Dass die Geschichte authentisch erzählt wird, dafür hat vor allem Jason mit kritischem Feedback hartnäckig gesorgt. Wer daran Zweifel hegt, wird bei Ansicht des Films eines Besseren belehrt. „Uns war wichtig, dass der Film nicht der autistischen Community schadet. Es existieren sicher unzählige Konstellationen aus Drehbuchautor, Regie und Produktion, aus denen am Ende ein Film rausgekommen wäre, der die Geschichte der wundersamen Heilung durch die Kraft der Seele des Fußballs erzählt“, erklärt Mirco von Juterczenka im Newsletter, den Vater und Sohn im wöchentlichen Wechsel schreiben und verschicken. Der Anspruch, die eigene Geschichte möglichst real im Film wiederzufinden, sei enorm gewesen.

Darum geht es in „Wochenenderebellen“

Und die Geschichte ist eben die, dass Mirco, gespielt von Florian David Fitz, beruflich bedingt viel unterwegs ist, während seine Frau Fatime (sehr einfühlsam dargestellt von der Bielefelderin Aylin Tezel) das fordernde Familienleben organisiert, sich um Baby Leona und den zehnjährigen Sohn Jason kümmert. Was nicht immer leicht ist. Jasons Alltag besteht aus täglichen Routinen und festen Prinzipien, gegen die niemand verstoßen darf. Auch nicht seine Lehrerin oder seine Mitschüler.

Als der Familie Jasons Wechsel auf eine Förderschule nahegelegt wird, ist auch Mirco als Vater gefordert. Er schließt einen Pakt mit seinem Sohn: Jason verspricht, sich alle Mühe zu geben, sich in der Schule nicht mehr provozieren zu lassen, wenn Mirco ihm hilft, einen Lieblingsfußballverein zu finden.

Diese Lebensentscheidung beruht bei den meisten Menschen auf Zufall. Bei Jason ist sie eine Frage der Logik. Also will er sich erst für einen Verein entscheiden, wenn er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren jeweiligen Stadien gesehen hat. Dabei legt er aus Sicht des gewöhnlichen Fans wohl skurril anmutende Kriterien an – vom Maskottchen, über das stille Örtchen, dem ökologischen Bewusstsein des Klubs bis hin zu den Ritualen der Mannschaften sowie den Farben der Fußballschuhe.

Mit dem Zug von Stadion zu Stadion

Auf ihren außergewöhnlichen Fußball-Reisen mit dem Zug – Jason ist bekennender Klimaschützer – lassen Vater und Sohn die heimische Routine hinter sich und finden alles, was sie nie gesucht, aber definitiv gebraucht haben. Ihre Erlebnisse sind teils grotesk, aber authentisch. Und sie belegen, wie oft der Vater mit den Marotten des Sohnes an seine Grenzen stößt.

Es überwiegt aber die Freude darüber, dass Jason auf den gemeinsamen Trips lernt, Alltagshürden zu überwinden, die ihm das Asperger-Syndrom in den Weg stellt: das Abtasten bei der Einlass-Kontrolle, Enge auf der Dortmunder „Süd“, Überraschungsmomente wie Bierduschen – und vor allem Krach. Regisseur Marc Rothemund lässt den Zuschauer geschickt mittels akustischer Stilmittel in Jasons Welt eintauchen, um zu demonstrieren, wie schwer erträglich diese zuweilen ist.

Es erklärt sich von selbst, dass der Film nur einige, dafür markante Stadionerlebnisse abbilden kann. Dass die Wochenendrebellen auch auf der Bielefelder Alm und beim SC Paderborn zu Gast waren, lässt sich lediglich aus dem Wimmelbild voller Vereinslogos im Vorspann ableiten. Es sei hier aber erwähnt, dass beide ostwestfälischen Klubs schnell aus dem Rennen für den potenziellen Lieblingsverein waren. Beide Teams haben vor dem Anpfiff einen Mittelkreis gebildet, um sich einzuschwören. Zu viel Nähe, wie so oft.

Möglichst nah am „Original-Jason“ gespielt

Und wie fühlt es sich an, wenn ein Film über Teile des eigenen Lebens gemacht wird? Diese Frage ist sowohl Mirco als auch Jason Juterczenka zuletzt häufig begegnet. Da Jasons Antworten auf Gefühlsfragen zumeist nur aus „gut“, „geht so“ und schlecht“ bestehen, ist es am Vater, detaillierter darauf einzugehen: „Es fühlt sich nicht ausschließlich gut an, wenn man realisiert, dass man etwas einerseits sehr Persönliches und andererseits etwas sehr Wertvolles in fremde Hände abgibt“, erklärt er.

Sein größter Zweifel bestand darin, dass er dem jungen Cecilio Andresen nur schwer zutraute, „einen Menschen wie Jason auch nur annähernd authentisch zu spielen“. Während er Florian David Fitz eine künstlerische Freiheit in der Rolle zugestand, habe „Cito“ durchgängig nah am Original-Jason bleiben müssen, um Jason gerecht zu werden. „Und das ist ihm so herausragend gelungen, dass Jason Wut auf mich verspürte, als er die ersten Casting-Szenen sah, wo Film-Papsi und Film-Jason sich streiten“, erzählt Mirco von Juterczenka.

Vater und Sohn sind wieder auf Reise - für die Leser

Vater und Sohn sind derzeit wieder auf Lesereise. Diesmal gemeinsam haben sie das Buch „Wochenendrebellen- Chaos auf Augenhöhe“ geschrieben. Wie schon bei „Wir Wochenendrebellen“ ging es zur Premierenlesung ins Haus der Fußballkulturen nach Berlin – an Jasons 18. Geburtstag.

Jason von Juterczenka sitzt 2017 neben seinem Vater Mirco bei einem Fototermin im Hamburger Millerntor. Foto: dpa/ Sabrina Nagel

Das hatte er sich so gewünscht und das Spendenziel gleich auf 100.000 Euro erhöht. Andere feiern zum 18. eine fette Party. Aber wie sagt es Joachim Król, der im Film den Großvater spielt, so treffend? „Der Jason ist schon richtig, so wie er ist.“

Der Film „Wochenendrebellen“ startet am 28. September 2023 in den Kinos.