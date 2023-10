In der Generation meines Vaters war es nicht unüblich sich dafür zu brüsten, mitten in der Nacht aufgestanden zu sein – für Muhammad Ali. Die Boxkämpfe des legendären Großmauls, der seinen Worten regelmäßig große Taten folgen ließ, musste man gesehen haben, um mitreden zu können. Die Zeitverschiebung forderte den Box-Fans in Mitteleuropa so einiges ab, der legendäre „Rumble in the Jungle“ 1974 in Zaire begann für sie um drei Uhr in der Früh, weil die Amerikaner ihn um 22 Uhr sehen sollten.

...und da kommen sie (mit einer Viertelstunde Verspätung): Deutschland und Mexiko in Philadelphia.

So was in der Art haben wir nun auch mit unserer Nationalmannschaft erlebt, die zwar um 20 Uhr Ortszeit in Philadelphia gegen die Mexikaner kickte; bei uns aber war es zwei Uhr nachts. Es war der Lackmus-Test für das erneuerte sportliche Aushängeschild der Fußball-Nation. Wer würde für Julian Nagelsmann um diese Zeit mitten in der Nacht und der Woche, für ein Testspiel zudem, wohl aufstehen?

Nach ersten Messungen sollen es 970.000 gewesen sein, nun kennt der DFB den harten Kern seiner Getreuen. Ich kenne nur wenige und in meiner belebten Straße leuchtete kein Licht hinter einem Fenster. Aber immerhin kenne ich mich – und ich war dabei. Dabei stellte ich nicht mal einen Wecker, im Vertrauen auf meine innere Uhr, die mich noch nie einen Frühflieger verpassen ließ. Nun, diesmal tickte sie etwas zu langsam.

Neubeginn in den USA? Diese Mannschaft weckte mit ihren Auftritten jenseits des Großen Teichs Hoffnungen auf eine Trendwende.

Erst ab der neunten Minute war ich dabei und es vergingen weitere zehn, bis ich die Augen wirklich auf hatte. Freundlicherweise warteten die Spieler so lange mit dem Toreschießen. Nun mögen Sie sagen: Warum haste nicht die Wiederholung morgens um neun gesehen? Klare Antwort: Auch Fans müssen in die WM-Vorbereitung. Okay, jetzt kommt erst mal eine EM, aber die Reise war ja irgendwie auch ein Vorgriff auf 2026 in den USA und Mexiko, jedenfalls sportpolitisch.

Auch ein Fan muss sich doch vorbereiten!

Und was erwartet uns da? (Sofern sich die Adlerträger qualifizieren – aber das ist ja ein WM-Naturgesetz.) Richtig: Nachtspiele. Ich darf an Mexiko 1986 erinnern, da ging es gegen Marokko und die Gastgeber um Mitternacht los. An Mexiko 1970 erinnere ich mich aus biologischen Gründen nicht, aber in den Chroniken stehen drei Spiele, die um 23 Uhr begannen. 1994 in den USA ging es zweimal um 21 Uhr und einmal um 22 Uhr los. Auf so was muss man sich doch vorbereiten! Nicht auszudenken, wir schliefen ein vor Füllkrugs Siegtor im Finale! Noch mal ein Dank an den DFB und die angeschlossenen Vertragspartner für so viel Weitsicht.

Die Frage, ob sich das Aufstehen auch kurzfristig gelohnt hat, ist nicht so leicht zu beantworten. Wenn Länderteams aus den USA und Mexiko, die mittlerweile vor uns in der Weltrangliste stehen, zu Toren kommen, sollte das nicht gleich zu radikalsten Forderungen führen. Ein Freund schrieb mir, Süle könne schon den Sommerurlaub buchen, andere ließen an Rüdiger kein gutes Haarund Bastian Schweinsteiger fand im ARD-Studio, dass wir mit dieser Art Verteidigung „bei der EM keine Chance“ hätten.

Der neue Chef und sein neuer Assistent: Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sandro Wagner.

Julian Nagelsmann indes glaubt fest daran, „erfolgreich zu sein“. Ja, was denn nun? Die Stunde war zu früh, um zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Das Bett rief und am etwas später begonnenen Mittwochmorgen stellte sich kurz ein „Alles nur geträumt“-Gefühl ein. Aber nein, es ist wahr: da stehen elf Leute auf dem Platz, denen ein Länderspiel nicht mehr egal ist und die Rückstände aufholen. Die vielbeschworenen Basics, die Intensität, schlicht die Einstellung ist plötzlich wieder da – und wenn das so bleibt, stehe ich auch künftig für die Nationalmannschaft wieder früher auf. Aber wie wir alle wissen: es bleibt nicht so. Einen Trainerwechseleffekt gibt es bis runter in die Kreisklassen stets. Die Frage ist nur: Wie lange hält er?