Protest FOTO: Arne Dedert Klima-Protest Vorfall in Frankfurt: Zwei Zuschauer machen sich an Tor fest Von dpa | 10.04.2022, 18:06 Uhr | Update vor 4 Min.

Die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg ist in der zweiten Minute unterbrochen worden, weil sich zwei Männer in einer Protestaktion an beiden Pfosten des Tores von Eintracht-Keeper Kevin Trapp festgemacht hatten.