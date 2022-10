Stadt-Derby Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down 2. Liga Vor Stadt-Derby: Mehrere St.-Pauli-Fans festgenommen Von dpa | 14.10.2022, 18:35 Uhr

Kurz vor Beginn des Hamburger Stadt-Derbys in der 2. Fußball-Bundesliga hat die Polizei am Freitag mehrere Anhänger des FC St. Pauli in Gewahrsam genommen. Mindestens einmal sei Zwang angewendet worden, sagte ein Polizeisprecher.