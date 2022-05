ARCHIV - Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, gibt vor der Partie ein TV-Interview. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker Bayer 04 Leverkusen Völlers Pläne: Beckenbauer-Besuch und Trips nach Rom Von dpa | 14.05.2022, 15:02 Uhr

Nach seinem Abschied von der Bundesliga-Bühne plant Rudi Völler demnächst einen Besuch bei seinem Weltmeister-Teamchef Franz Beckenbauer. „Zu Franz habe ich auch Kontakt gehabt. Er wäre natürlich auch gerne gekommen. Ihm geht es leider nicht so gut. Lothar, ich und Andi Brehme haben Kontakt zu ihm. Wir haben ihm versprochen, dass wir ihn die nächsten Wochen besuchen“, sagte Völler am Samstag dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels gegen den SC Freiburg. Unter Beckenbauer hatte Völler mit dem WM-Titel 1990 seinen größten Erfolg gefeiert.