Der Auftritt am Samstagabend in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan hat den Druck auf Flick nochmals kräftig erhöht. Völler kritisierte nach der auch in dieser Höhe verdienten Niederlage aber vor allem die Mannschaft. Die habe sich „zu viele Abwehrfehler“ und „individuelle Fehler“ geleistet, meinte der frühere DFB-Teamchef: „Wir sind alle noch ein wenig unter Schock, das muss ich ganz ehrlich zugeben.“ Diese Niederlage „tut weh, auf jeden Fall“.



Man müsse zwar den Japanern, die Deutschland schon bei der WM in Katar in der Gruppenphase besiegt hatten, für eine starke Leistung gratulieren. „Aber wir haben einfach auch richtig schlecht verteidigt. Das geht so nicht auf diesem Niveau. Das können wir definitiv besser“, sagte Völler, der jedoch auch zugab: „Wir sind halt nicht mehr die erste Garde in Europa.“