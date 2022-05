Roland Virkus, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, blickt in die Runde. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker Sportchef Virkus: Favre kommt nicht zur Borussia Mönchengladbach Von dpa | 30.05.2022, 20:34 Uhr

Lucien Favre wird nicht Trainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. „Sie können sicher sein, dass wir alles dafür getan haben. Er hat uns aber gesagt, dass er die Raute im Herzen trägt, aber nicht wieder in Deutschland arbeiten will“, sagte Sportdirektor Roland Virkus bei der Mitgliederversammlung des Clubs am Montagabend. „Ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den beiden kommenden Jahren Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist.“