Menschen stehen Schlange um sich im Hamburger Rathaus in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Fußballer Uwe Seeler einzutragen. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Fußball-Idol Viele Einträge im Kondolenzbuch für Uwe Seeler Von dpa | 23.07.2022, 16:54 Uhr

Hunderte Menschen in Hamburg haben sich am Samstag in das Kondolenzbuch für Uwe Seeler eingetragen.