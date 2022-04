ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Videobeweis Video-Assistent hätte bei Bundesligaspiel eingreifen müssen Von dpa | 25.04.2022, 19:10 Uhr

Auch der Deutsche Fußball-Bund hat einen fälschlicherweise nicht gegebenen Strafstoß für Borussia Dortmund im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern eingeräumt. „Beim Spiel in München am Samstagabend fehlte bei einer Strafraumsituation ein Eingriff durch den Video-Assistenten“, sagte Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees in einer DFB-Mitteilung am Montag.