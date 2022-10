Lichtshow Foto: Michael Matthey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Bundesliga VfL Wolfsburg will Lichtshow in Energiekrise beibehalten Von dpa | 27.10.2022, 07:13 Uhr

Der VfL Wolfsburg will auch in der Energiekrise seine Lichtshow bei den Heimspielen in der Fußball-Bundesliga beibehalten.