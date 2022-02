VfL Wolfsburg FOTO: Swen Pförtner Fussball VfL Wolfsburg verliert trotz Führung Von dpa | 19.02.2022, 17:54 Uhr | Update vor 7 Std.

Der Aufschwung des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga ist nach zwei Siegen zumindest vorerst wieder vorbei. Trotz einer 1:0-Führung verloren die Niedersachsen am Samstag durch zwei Gegentore in nur vier Minuten noch mit 1:2 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim.