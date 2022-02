Fußball FOTO: Friso Gentsch Fussball VfL Osnabrück gewinnt Niedersachsen-Derby beim SV Meppen Von dpa | 26.02.2022, 16:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Der VfL Osnabrück hat das Niedersachsen-Derby in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Timo Beermann sorgte am Samstag mit seinem Treffer in der 25. Minute für die Entscheidung. Mit 45 Punkten liegen die Osnabrücker als Tabellenfünfter drei Zähler hinter dem Dritten Eintracht Braunschweig. Der Traditionsclub besiegte den MSV Duisburg durch Tore von Jomaine Consbruch (12. Minute) und Lion Lauberbach (64.) mit 2:1 (1:0).