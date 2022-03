Lukas Nmecha FOTO: Swen Pförtner Bundesliga VfL-Coach Kohfeldt: Startelfplatz für Nmecha noch nicht klar Von dpa | 10.03.2022, 16:59 Uhr | Update vor 39 Min.

Der Einsatz von Nationalspieler Lukas Nmecha in der Startelf des VfL Wolfsburg beim Spiel gegen den SC Freiburg ist noch ungewiss. „Wir wollen ihn vor allen Dingen in der letzten Reha-Phase sauber heranführen, ihn da nicht zu früh überbelasten“, sagte Trainer Florian Kohfeldt bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nmecha hatte am Wochenende sein Comeback beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin gegeben.