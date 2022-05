ARCHIV - Angreifer Philipp Hofmann. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild FOTO: Uli Deck Neuzugang VfL Bochum verpflichtet Stürmer Hofmann vom Karlsruher SC Von dpa | 04.05.2022, 12:36 Uhr | Update vor 56 Min.

Der VfL Bochum hat Angreifer Philipp Hofmann als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 29 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei vom Zweitligisten Karlsruher SC, wo sein Vertrag im Sommer nach drei Jahren und bislang 102 Pflichtspielen mit 51 Toren endet. In Bochum unterschrieb Hofmann einen Vertrag bis 2024, wie der VfL am Mittwoch mitteilte.