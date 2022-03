Fußball FOTO: Stuart Franklin Bundesliga VfB Stuttgart verspricht Aufklärung von Gewaltszenen Von dpa | 06.03.2022, 12:13 Uhr | Update vor 20 Min.

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Ordnern und Fans beim Bundesliga-Spiel in Stuttgart haben der VfB und Borussia Mönchengladbach eine Aufklärung der Vorfälle zugesichert. Der schwäbische Fußball-Bundesligist teilte am Sonntag mit, er distanziere sich „von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist“. Im Internet kursierten am Wochenende Aufnahmen, die prügelnde Stuttgarter Ordnungskräfte im Gladbacher Fanblock zeigen sollen. Die Gladbacher Fanhilfe sprach von „einem absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz“ der VfB-Ordner.