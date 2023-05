Dan-Axel Zagadou Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga VfB Stuttgart hofft auf Zagadou-Rückkehr in Relegation Von dpa | 28.05.2023, 03:34 Uhr

Der VfB Stuttgart hofft, dass der angeschlagene Verteidiger Dan-Axel Zagadou in der Abstiegsrelegation wieder zur Verfügung steht. „Wenn es so weiter heilt wie von gestern auf heute, dann bin ich optimistisch“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag nach dem 1:1 der Schwaben gegen die TSG 1899 Hoffenheim und dem Abrutschen auf den 16. Tabellenplatz. Beim Saisonfinale gegen die Hoffenheimer hatte Zagadou wegen Fußproblemen fehlt.