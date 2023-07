Fabian Wohlgemuth Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga VfB-Sportvorstand? Wohlgemuth hat „andere Prioritäten“ Von dpa | 07.07.2023, 05:15 Uhr

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat offen gelassen, ob er bei der Suche des VfB Stuttgart nach einem Sportvorstand perspektivisch auch seinen Hut in den Ring werfen wird. „Aktuell konzentriere ich mich auf den Kader, das Training, die Zusammenstellung der Mannschaft“, sagte der 44-Jährige. Der schwäbische Fußball-Bundesligist ist am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.