ARCHIV - Setzte beim Test gegen den FC Brentford viele Neuzugänge ein: Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: Tom Weller/dpa FOTO: Tom Weller up-down up-down Saison-Vorbereitung VfB gewinnt Test gegen Brentford - Neuzugänge debütieren Von dpa | 16.07.2022, 18:13 Uhr

Der VfB Stuttgart hat zum Abschluss seines Trainingslagers ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Die Schwaben besiegten den englischen Erstligisten FC Brentford in einem Testspiel in Friedrichshafen am Samstag mit 2:1 (0:1).