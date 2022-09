Kenan Karaman Foto: Alessandra Tarantino/AP Pool/dpa up-down up-down Transfers Verstärkung für den Sturm: Schalke holt Kenan Karaman Von dpa | 01.09.2022, 19:23 Uhr

Aufsteiger FC Schalke 04 hat sich kurz vor Schließung des Transferfensters in der Fußball-Bundesliga noch einmal in der Offensive verstärkt. Die Königsblauen verpflichteten in Kenan Karaman von Besiktas Istanbul einen alten Bekannten.