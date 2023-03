Lars Windhorst Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Bundesliga Unternehmer Windhorst tritt bei Hertha aus Von dpa | 16.03.2023, 09:31 Uhr

Das Kapitel von Lars Windhorst ist bei Hertha BSC endgültig beendet. Der 46-Jährige, der seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA an die US-Investmentfirma 777 Partners verkauft hatte, sei als Mitglied aus dem Verein ausgetreten, bestätigte Windhorsts Firma Tennor.