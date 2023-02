Urs Fischer Foto: Matthias Koch/dpa up-down up-down Bundesliga Union-Coach Fischer vor Topspiel: „Auch wir haben Qualität“ Von dpa | 25.02.2023, 15:10 Uhr

Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin geht mit Respekt in das bevorstehende Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München. „Das ist eine Top-Mannschaft in Europa mit Unterschiedsspielern ohne Ende. Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagte Fischer am Samstag in einer Medienrunde vor der Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).