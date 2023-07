Udinese Calcio - 1. FC Union Berlin Foto: Matthias Koch/dpa up-down up-down Saisonvorbereitung Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Udinese Von dpa | 29.07.2023, 18:09 Uhr

Der 1. FC Union Berlin sein zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Der Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick bezwang in Lienz Udinese Calcio aus der Serie A mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie gelang Jérôme Roussillon in der 73. Minute.