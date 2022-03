West Ham United - Aston Villa FOTO: John Walton Premier League Ukrainer Jarmolenko: „So schwer, an Fußball zu denken“ Von dpa | 13.03.2022, 18:47 Uhr | Update vor 13 Min.

Richtige Freude wollte bei Andrij Jarmolenko nicht aufkommen. „Es war so emotional für mich wegen der Situation in meinem Land. Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet täglich Menschen in der Ukraine“, sagte Jarmolenko beim britischen TV-Sender Sky.