Ukraine-Hilfsaktion bei Pokalspiel: Mehr Busse sollen folgen

Wegen des großen Erfolgs der Hilfsaktion rund um das DFB-Pokalspiel von Hannover 96 gegen RB Leipzig (0:4) sollen in den nächsten Tagen noch weitere Reisebusse mit Sachspenden von Hannover in das ukrainisch-polnische Grenzgebiet fahren. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. „Die gestrige Aktion ist ein ganz klares Signal, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft trotz Pandemie nicht verloren gegangen ist“, sagte der Organisator Juri Sladkow von Hannover 96.