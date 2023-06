Stadion An der Alten Försterei Foto: Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa up-down up-down Sportpolitik UEFA erlaubt weiterhin Stehplätze im Europapokal Von dpa | 28.06.2023, 17:03 Uhr

Auch in der kommenden Saison erlaubt die UEFA Stehplätze in europäischen Wettbewerben. Bei der EM 2024 in Deutschland wird es aber wohl nur Sitzplätze geben.