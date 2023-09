Seit einiger Zeit habe ich mir angewöhnt, Fußballübertragungen mit Abpfiff abzuschalten – wenn nicht gerade etwas Spektakuläres passiert ist. Die Fieldinterviews mit Antworten aus dem Floskelstehsatz schenke ich mir. Sie will auch sonst keiner hören, der länger als zehn Jahre dabei ist.

Keine Antwort, keine Rechtfertigung, keine Parole, keine Lebensweisheit, keine Banalität, die bei dieser Gelegenheit nicht schon mal ausgesprochen wurde. Die Sieger sagen, es seien auch nur drei Punkte und man dürfe jetzt nicht abheben, die Verlierer sagen, sie müssten die individuellen Fehler abstellen und es nächste Woche besser machen. Torschützen bedanken sich für die Komplimente, sie wären aber nichts ohne die Mannschaft und wichtig sei nur das Ergebnis. Das ist alles nicht falsch, sondern so richtig, dass man es nicht mehr betonen muss.

Lesen Sie auch 2. Liga Schalke im Krisenmodus: Strafe nach Kritik an Trainer Reis

Es ist der ödeste Teil im Entertainmentgeschäft Bundesligafußball, dessen mediale Begleiter sich gern auf alles stürzen, was Eskalationspotenzial hat. Am Samstagabend muss etwas Derartiges vorgefallen sein, ich hab es ja verpasst – das ach so schlimme Interview des Schalkers Timo Baumgartl. Nur die Reaktionen darauf bekam ich mit: eine Woche Straftraining bei der U 23, eine Geldbuße und eine öffentliche Entschuldigung. Didi Hamann, der Scharfrichter unter den TV-Experten, zeterte, man könne seinen Trainer doch nicht so angehen.

Ein junger Mann voller Sorge um seinen Verein

Von Neugier getrieben, sah ich mir das Interview doch noch an. Vier Minuten und 23 Sekunden lang hörte ich einem jungen Mann zu, der voller Sorge über den Zustand seines Vereins und seiner Mannschaft ist, die die Vorgaben des Trainers nicht umsetze. Man mag daraus hören, dass Thomas Reis seine Spieler damit überfordere, aber kein Satz hatte das Zeug zur Anwendung juristischer Mittel.

Wenn ich bei Schalke etwas zu sagen hätte, hätte ich Baumgartl zum Kapitän gemacht. Stattdessen verzichten sie im nächsten Spiel auf einen Führungsspieler, der sich nicht scheut, wertvolle Hinweise zu geben, wie man in der 2. Bundesliga als Topfavorit gegen bis an die Zähne bewaffnete Underdogs spielt. Der Sky-Moderator bedankte sich bei Baumgartl per Handschlag „für die ehrlichen Worte“, die Zuschauer hätten es auch getan. Natürlich muss ein Verein seinen Trainer schützen, aber im Grunde müssen die Schalker für die aufrüttelnden Worte ihres Profis dankbar sein. Die schaffen es trotzdem nicht in meine Top Ten der heftigsten Interviews, denn sein schlimmster Satz war ja nur: „So kann es nicht weitergehen!“

Stress in München: Mehmet Scholl war einer der schärfsten Kritiker von Otto Rehhagel bei dessen missglücktem Enagement beim FC Bayern. Foto: imago images/MIS Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das reicht heute für einen medialen Flächenbrand. Die Kollegen, die heute die Schlagzeilen machen und aus vagen Andeutungen Skandalgeschichten, hätten mal die Neunziger Jahre miterleben sollen. Als Otto Rehhagel zu den Bayern kam, stellte er fest wie heil doch seine Bremer Welt gewesen war. In München gab es keine fünf Spieler, die ihn nicht öffentlich angriffen. Mehmet Scholl stellte fest, man habe auch „nach acht Wochen immer noch keine Taktik“, Jean-Pierre Papin sah das Problem darin „dass der Trainer nicht mit uns spricht“. Als Thomas Strunz dann anmerkte, „jede Mannschaft hat mehr Fitness und Disziplin“ war das Maß voll.

Trainer gegen Spielmacher: Auch beim VfB Stuttgart wurde dieser Klassiker des Profifußballs aufgeführt - mit Ralf Rangnick und Krassimir Balakov in den Hauptrollen. Foto: Imago/Sportfoto Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nicht für Strunz – sondern für Otto. Denn die Verantwortlichen sahen, dass die Spieler recht hatten. Und das nicht nur in München. Maurizio Gaudino stellte in Frankfurt Jupp Heynckes bloß, Krassimir Balakov wagte in Stuttgart den Aufstand gegen Ralf Rangnick und beim HSV wurde Egon Coordes regelrecht abgewählt – nach öffentlicher Schlammschlacht. Wollen wir Bachirou Salou nicht vergessen, der Felix Magath in Frankfurt den „letzten Diktator Europas“ nannte. Das waren Vorkommnisse, die mit recht Schlagzeilen produzierten und interne Strafen rechtfertigten.

So werden Duckmäuser erzogen, keine Persönlichkeiten

Dagegen erscheint mir das Interview von Baumgartl harmlos, und die Reaktionen darauf, sowohl vom Verein als von den Medien, sind lächerlich und übertrieben. So werden Duckmäuser erzogen und keine Persönlichkeiten.