Läuft das erste Mal in Osnabrück auf: U-21-Kapitän Jonathan Burkardt (am Ball). FOTO: Helmut Kemme Qualifikationsspiel gegen Ungarn U21 will Osnabrücker Publikum offensiven Fußball bieten Von Christoph Schillingmann | 02.06.2022, 21:13 Uhr

Den Rasen an der Bremer Brücke in Osnabrück zum ersten Mal betreten haben die Spieler der deutschen U21 am Donnerstagabend. DFB-Trainer Antonio Di Salvo bat sein Team vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Ungarn (18.15 Uhr/Sat1) zum Abschlusstraining und stimmte die Nachwuchsfußballer auf eine bestimmte Mission ein.