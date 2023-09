Der gelungene Neustart der deutschen U21-Fußballer nach der verpatzten EM hat bei Trainer Antonio Di Salvo für Erleichterung gesorgt.



„Siege tun immer gut, das ist ja klar. Es ist vor allem schön, dass wir dieses Spiel durch unsere Inhalte, durch unseren Fokus auf eine stabile Defensive gewonnen haben“, sagte der 44-Jährige nach dem 2:0 (0:0) gegen die Ukraine im ersten Testspiel der neuen Saison. Vor gut zwei Monaten war der Coach mit seinem Team bei der EM schon in der Vorrunde ausgeschieden.



Für den Start in die EM-Qualifikation am Dienstag im Kosovo sieht sich die neu formierte Mannschaft nun gut vorbereitet. „Es ist umso wichtiger, sich ein gutes Gefühl zu holen. Wenn du die Bestätigung im Spiel kriegst mit einem Sieg, einem guten Spiel, dann ist das umso besser. Wir freuen uns auf die Aufgabe im Kosovo“, sagte Offensivspieler Nick Woltemade, der in Saarbrücken das 1:0 durch Maximilian Beier (52. Minute) vorbereitet hatte.



Das 2:0 erzielte Stürmer Tim Lemperle (88.). „Wir müssen jetzt erstmal über die Basics kommen. Wenn wir die auf den Platz bringen, haben wir eine gute Chance, auch gegen den Kosovo zu gewinnen“, sagte der Fürther. Teamkollege Paul Nebel vom Karlsruher SC meinte: „Es ist natürlich schön, mit einem Sieg zu starten. Das macht alles ein bisschen entspannter. Jetzt müssen wir weiter arbeiten und dann gegen den Kosovo wieder so eine Leistung bringen.“