Kennt die Bremer Brücke in Osnabrück gut: Trainer Antonio Di Salvo. FOTO: imago/Beautiful Sports „Immer richtig was los“ U-21-Trainer Di Salvo freut sich auf das Osnabrücker Publikum Von Christoph Schillingmann | 30.05.2022, 15:58 Uhr

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag, 3. Juni, um 18.15 Uhr in Osnabrück ihr vorletztes Qualifikationsspiel gegen Ungarn für die Fußball-Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien. Für DFB-Trainer Antonio Di Salvo ist die Bremer Brücke kein Neuland. Der 42-Jährige kennt das Stadion als Spieler und als Coach.