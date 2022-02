Timo Schultz FOTO: Stefan Puchner Fussball Trotz Verletzungen: Schultz sieht „reelle Chance“ bei Union Von dpa | 28.02.2022, 11:03 Uhr | Update vor 2 Std.

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli sieht trotz erheblicher Personalprobleme eine „reelle Chance“ für den Außenseiter im DFB-Pokal-Viertelfinale beim klassenhöheren 1. FC Union Berlin. „Das ist für uns eine Riesenmöglichkeit, da muss ich als Trainer kein Feuer extra entfachen. Ein Auswärtssieg bei Union hätte für jeden von uns einen hohen Stellenwert“, sagte der 44 Jahre alte Chefcoach des Fußball-Zweitligisten am Montag in Hamburg vor dem Abschlusstraining und der Abreise in die deutsche Hauptstadt. Dort findet der Kampf um den Halbfinaleinzug am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) statt.