Bundesliga Trotz Verletzung: Keita reist mit ins Werder-Trainingslager Von dpa | 19.07.2023, 09:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Neuzugang Naby Keita ist am Mittwoch trotz seiner Adduktoren-Verletzung mit in das elftägige Trainingslager von Werder Bremen in Österreich gereist.