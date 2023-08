John Herdman ist als Trainer der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten, wie der Verband mitteilte. Statt die Auswahl zur Heim-WM 2026 zu führen, wird der 48-Jährige ab dem 1. Oktober den Toronto FC in der Major League Soccer übernehmen.



Herdman war 2018 Cheftrainer des Männerteams geworden, nachdem er zuvor sieben Jahre lang Kanadas Fußballerinnen trainiert hatte. Als Co-Gastgeber sind die Kanadier mit Bayern-Profi Alphonso Davies wie die USA und Mexiko automatisch für die WM 2026 qualifiziert, bei der das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen aufgestockt wird.



Im Juni noch hatte Herdman mit Blick auf die WM 2026 vom heimischen Verband eine Aufstockung der finanziellen Mittel gefordert. „Wir müssen eine finanzielle Lösung finden. Wir haben eine Weltmeisterschaft in unser Land geholt, aber es ist uns nicht ernst damit, sie zu gewinnen“, sagte er nach der 0:2-Niederlage im Finale der CONCACAF Nations League gegen die USA.



Das Männerteam hatte Herdman 2022 zum ersten Mal seit 1986 zu einer Weltmeisterschaft geführt, bei dem Turnier in Katar verlor Kanada aber alle drei Vorrundenspiele. „Das Ziel war immer, den Fußball in einem besseren Zustand zu verlassen, und ich denke, dass dieses Ziel für Kanada erreicht worden ist“, wird Herdman in der Mitteilung zitiert. Sein bisheriger Co-Trainer, Mauro Biello, übernimmt die Nationalmannschaft interimsweise.