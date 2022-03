Jens Härtel FOTO: Bernd Wüstneck 2. Bundesliga Trotz Corona-Ausfällen: Hansa will in Sandhausen punkten Von dpa | 19.03.2022, 09:25 Uhr | Update vor 40 Min.

Trotz mehrerer Corona-bedingter Ausfälle geht Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr/Sky) zuversichtlich in das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. „Ich habe keine Sorgenfalten bezüglich der Aufstellung, sondern vollstes Vertrauen in alle Akteure“, sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden abstiegsgefährdeten Teams.